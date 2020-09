Meer dan 100 walvissen gered na massale stranding in Australië

Weer demonstra­ties in Louisville na besluit maar één agent te vervolgen voor doodschie­ten zwarte vrouw

25 september In de Amerikaanse stad Louisville (Kentucky) zijn donderdagavond opnieuw honderden mensen de straat opgegaan uit ongenoegen over het besluit om maar een van de drie politieagenten te vervolgen die betrokken waren bij de dood van de zwarte vrouw Breonna Taylor (26). Bij demonstraties op woensdag, waar duizenden mensen aan meededen, werden twee politieagenten neergeschoten en 127 mensen gearresteerd, voornamelijk voor het overtreden van de avondklok die vanwege de protesten is ingesteld.