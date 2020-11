‘Meer dan 800 arrestaties bij nieuwe protesten Belarus’

Duizenden mensen, velen met rood-witte oppositievlaggen, gingen vandaag in de Belarussische hoofdstad Minsk en andere steden de straat op. In het centrum van de hoofdstad stonden politiebusjes en waterkanonnen opgesteld. De toegang tot mobiel internet in het stadscentrum was beperkt en net als in de voorgaande weken waren tijdens protesten verschillende metrostations in de stad gesloten.



Op video's en foto's is te zien dat vooral geüniformeerde mannen met bivakmutsen vreedzame betogers achtervolgden en naar de gevangentransporten brachten. In een winkelcentrum sloten agenten de deuren en begonnen ter plekke klanten te fouilleren, op zoek naar spandoeken van de oppositie en andere materialen. De veiligheidsdiensten dwongen ook automobilisten te stoppen en doorzochten hun voertuigen.