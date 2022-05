Meer dan twintig doden bij politieactie tegen bendeleiders in Rio de Janeiro

Bij een actie van een speciale politie-eenheid in een krottenwijk in het noorden van Rio de Janeiro zijn zeker 21 doden gevallen bij een vuurgevecht. De politie-eenheid naderde in de nacht van zondag op maandag de favela (krottenwijk) Vila Cruzeiro en werd naar eigen zeggen meteen onder vuur genomen door drugsbendes.

,,Het was een zeer intense confrontatie’’, zei kolonel Ivan Blaz, woordvoerder van de politiemacht die de operatie leidde. In eerste instantie werden 11 doden gemeld, maar later hoogde de politie het cijfer op naar 21. De politie meldt dat de meeste slachtoffers criminelen zijn, maar er raakten ook onschuldige inwoners betrokken bij het geweld. Onder de doden is zeker één omstander, een 41-jarige vrouw die geraakt werd door een verdwaalde kogel, volgens de politie afkomstig van een bendelid.

Plaatselijke media meldden dat de politie van plan was leiders op te pakken van het drugskartel Comando Vermelho (Rood Commando), maar over arrestaties heeft de politie na afloop geen mededelingen gedaan. De politie maakt enkel melding van de inbeslagname van een tiental vuurwapens en een handgranaat.

Politiegeweld

Het afgelopen jaar waren er meer dan zestig schietpartijen met veel slachtoffers in de metropool. De beruchtste was begin mei 2021 in de favela Jacarezinho, waarbij tijdens een politieactie tegen drugscriminelen 29 doden vielen, onder wie een politieman. Na deze actie meldde de politie zes arrestaties.

Het politiegeweld in Brazilië leidt regelmatig tot boosheid en protesten onder bewoners, politici en mensenrechtenorganisaties. Vorig jaar overleden er in totaal 6100 mensen in het land als gevolg van politiegeweld, dat blijkt uit een telling van nieuwszender G1 in samenwerking met de Universiteit van Sao Paulo en het Public Safety Forum. Met die cijfers behoort de Braziliaanse politie tot de dodelijkste ter wereld.

Volledig scherm Jonge vrouwen houden een bebloed shirt vast en demonsteren tegen het politiegeweld. © AFP

Volledig scherm Familieleden van omgekomen personen tijdens de politieacties. © AFP

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: