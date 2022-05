Meer dan vijfduizend mensen in quarantaine in Peking nadat man uit verplichte isolatie ‘ontsnapt’

De autoriteiten in de Chinese miljoenenstad Peking hebben vijfduizend mensen in quarantaine gestuurd, nadat een man de isolatieregels rond corona had geschonden. Er is strafrechtelijk onderzoek gestart naar de man. Er stonden juist versoepelingen op stapel in de Chinese hoofdstad.

De man, begin veertig, was volgens de autoriteiten verteld om thuis te isoleren nadat hij op 23 mei een winkelgebied was ingegaan dat als een risicogebied werd beschouwd. Hij zou tijdens zijn isolement de regels aan zijn laars hebben gelapt en ‘vele keren naar buiten zijn gegaan en zich in de gemeenschap hebben bewogen, met gevaar voor verspreiding van de epidemie’. Vijf dagen later testten hij en zijn vrouw positief .

De autoriteiten hebben daarop bevolen dat de 258 buren in het gebouw waarin hij woont naar het quarantainecentrum van de regering moeten gaan. Meer dan 5000 anderen die in buurt wonen moeten verplicht thuisblijven blijven, schrijft The Guardian.

Strenge beperkingen

China heeft zijn bevolking strenge beperkingen opgelegd in de strijd tegen de omikrongolf in het land. China’s zero covid-beleid heeft geleid tot wijdverbreide frustratie en uitputting onder de bewoners, maar nu het aantal gerapporteerde gevallen daalt en de beperkingen deels worden opgeheven, reageerden mensen boos op de acties van de man uit Peking.

,,Sinds twee dagen zijn er versoepelingen, wat is deze man aan het doen? Wil hij niet dat de epidemie in Peking voorbij gaat? Moet hij naar buiten gaan en mensen in gevaar brengen als de situatie juist bijna stabiel is?” zei een commentator. Een ander: ,,Ook de gemeenschap moet zijn verantwoordelijkheid dragen. Er was geen deuralarm geïnstalleerd bij de man.” Dat had eerder het signaal kunnen afgeven dat de man uit zijn isolatie was gekomen.

Testregimes

Zondag meldden autoriteiten 122 nieuwe coronabesmettingen in het hele land, waaronder 102 asymptomatische gevallen. In Peking werden zondag slechts twaalf gevallen gemeld. Bibliotheken, musea, theaters en sportscholen mochten heropenen in gebieden waar er al minstens zeven dagen geen besmetting was geweest. Verschillende regio’s in China hebben een testregime ingevoerd dat vereist dat alle inwoners om de twee of drie dagen een negatief PCR-resultaat laten zien, om zich met meer vrijheid te kunnen verplaatsen. Er zijn testlocaties opgezet in steden als Peking, Shanghai, Shenzhen en Hangzhou.

