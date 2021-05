Meer dan vijftig landen slaan alarm om berichten seksueel geweld WHO

Enkele weken geleden verschenen berichten in de media over seksueel misbruik door hulpverleners van onder meer de WHO in de Democratische Republiek Congo in 2019. In totaal uiten nu 53 lidstaten in een verklaring hun bezorgdheid over de berichten, waaruit ook zou blijken dat de WHO-leiding op de hoogte was van gevallen van seksuele uitbuiting, misbruik en ongewenste intimiteiten.