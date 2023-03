Meerdere doden en gewonden bij schietpartij in Hamburg

Duizenden Georgiërs gaan de straat op om te proteste­ren tegen ‘buiten­land­se agen­ten’-wet

Duizenden mensen gingen dinsdag in Georgië de straat op om te protesteren tegen een wetsvoorstel dat gericht is op het indammen van de invloed van ‘buitenlandse agenten’. Tegenstanders vrezen dat de wet gebruikt kan worden om critici van de regering het zwijgen op te leggen, zoals in Rusland al gebeurt met een soortgelijke wet.