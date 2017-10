Meerdere gewonden bij schietpartij in Zweden

Minstens 4 mannen werden opgenomen in nabijgelegen ziekenhuizen in Malmö en Lund. Over de toestand van de gewonden is nog niets bekend. Rond half elf gisteravond kreeg de politie meerdere oproepen binnen over schoten in het centrum van Trelleborg. Toen ze ter plekke kwamen, vonden ze meerdere gewonden. De politie heeft ondertussen een groot deel van het centrum afgezet en er is een grootschalige politieactie bezig.