Meerdere gewonden na bomexplosie Indonesische kerk

VS veroorde­len ‘ongegronde sancties’ China tegen Amerikanen

5:27 De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken waarschuwde zaterdag dat de sancties van China tegen twee Amerikanen, die de behandeling van Oeigoeren door Beijing hebben veroordeeld, ,,ongegrond’’ zijn. In zijn ogen wordt hiermee de ,,genocide in Xinjiang’’ alleen maar verder in de schijnwerpers gezet.