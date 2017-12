'Meerderheid Britten wijst brexit nu af'

Slechts 41 procent wil dat premier Theresa May doorgaat met de onderhandelingen, die de tweede fase ingaan. Sinds de volksraadpleging in 2016 is de brexit-aanhang niet zo klein geweest.



Van de respondenten gaf zeven procent aan 'het niet te weten', de rest wilde de vraag niet te beantwoorden. Toen de onderzoekers er bij de twijfelaars en weigeraars op aandrongen zich toch uit te spreken op straffe van uitsluiting steeg het percentage dat liever in de EU blijft naar 55,5 procent, 44,5 blijft de voorkeur geven aan scheiding.



BMG-baas Michael Turner zei dat de peiling wel een duidelijke trend aangeeft, maar zeker niet alles zegt omdat onder de ondervraagden ook mensen waren die anderhalf jaar geleden niet de moeite hebben genomen naar de stembus te gaan.



Onder hen zijn nu aanzienlijk meer 'nee' dan 'ja' zeggers tegen brexit. The Independent komt morgen met een speciale editie waarin politieke kopstukken wordt gevraagd of het niet tijd wordt voor een nieuw referendum.