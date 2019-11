Meest gezochte crimineel van België reed twee maanden rond met lijk van vriend

,,Toen ik hem voor het laatst zag, was Kevin uit het veld geslagen. Die veroordeling viel hem zwaar, want hij heeft altijd volgehouden dat hij het niet expres heeft gedaan. Toch leek hij bereid om zijn straf uit te zitten’’, zegt Sven Mary, de advocaat die De Cooman verdedigde. De 37-jarige man uit Merchtem, geboren in Brussel, was op elke zitting van zijn proces aanwezig. Ook toen de rechter hem vijftien jaar cel opgelegde voor doodslag op zijn kameraad Frederik Heyvaert.



De mannen kenden elkaar uit het uitgaansleven. Na een avond vol alcohol, een paar lijntjes cocaïne en MDMA belandden ze in 2015 in het appartement van De Cooman. Heyvaert zou daar logeren, maar kreeg om 6.30 uur een schot in het achterhoofd. De Cooman verborg zijn lichaam eerst in een schuur in de tuin. Daarna verstopte hij de doodgeschoten man in zijn bestelwagen. Intussen verspreidde De Cooman het gerucht dat Heyvaert drugsschulden had.

Lijk in bestelwagen

Volledig scherm Slachtoffer Frederik Heyvaert kwam om na een schot in het hoofd. © Privéfoto De Cooman liep na de dood van zijn kameraad nog bijna twee maanden vrij rond. Tot speurders op een parkeerterrein in Merchtem het lijk in zijn bestelwagen ontdekten. Na zijn arrestatie zei hij dat hij niet meer precies wist wat er gebeurd was en legde hij een hele reeks verklaringen af. Eerst beweerde hij dat Heyvaert zelfmoord had gepleegd. Daarna had hij per ongeluk met het half-automatische vuurwapen geschoten toen hij het wilde laten zien. Of nee, het wapen ging spontaan af toen hij ging zitten.



Tot slot vertelde hij dat hij al spelend de trekker had overgehaald. Dat deed hij volgens zijn advocaat vaker als hij gedronken had. De patroonhouder zat niet in het pistool, maar De Cooman zou zich niet hebben gerealiseerd dat er nog wel een patroon in het wapen zat. Het openbaar ministerie was daarvan niet overtuigd en eiste tien jaar cel voor doodslag. Een duidelijk motief was er niet. Niemand die op die fatale avond mee uit was geweest, had gezien dat Heyvaert en De Cooman ruzie hadden.

Thuis straf afwachten

Om De Cooman tot tien jaar cel te veroordelen voor doodslag had de rechtbank echter geen motief nodig. In hoger beroep kreeg hij afgelopen zomer zelfs een zwaardere straf: vijftien jaar cel. De Cooman zat niet in de gevangenis toen hij werd veroordeeld. Hij zat na zijn arrestatie vier maanden in voorarrest. Daarna kwam hij vrij en kon hij zijn proces als vrij man volgen. Hij kwam naar elke zitting tot aan de veroordeling in het hof van beroep in juni.



Omdat hij telkens trouw naar het proces kwam, sprak de rechtbank geen onmiddellijke aanhouding uit. Hij mocht thuis wachten op de oproep om naar de gevangenis te gaan. In een laatste poging om een lagere straf te krijgen, tekende zijn advocaat nog beroep aan. Ook al wilde De Cooman dat zelf eigenlijk niet meer. Toen dat vorige maand werd verworpen, was het einde oefening. Sindsdien is hij voor Justitie spoorloos. Hij had zich moeten aanmelden in de gevangenis, maar is nooit komen opdagen.

‘Zal niet ver zitten’