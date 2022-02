Megafraude VS: gratis cosmetische chirurgie in ruil voor valse verzekeringsclaims

7 doden Vakantie­vlucht in Peru eindigt in crash: drie Nederlan­ders omgekomen

Bij een vliegtuigongeluk in het zuiden van Peru zijn vrijdag drie Nederlanders om het leven gekomen, bevestigt de lokale politie. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat contact wordt gezocht met de ambassade in Peru. ,,We hebben een vermoeden dat het inderdaad om Nederlanders gaat”, laat een woordvoerder aan deze site weten.

4 februari