Megasmaragd van ruim een kilo gevonden in Zambia

Het enorme kristal zal in november in Singapore worden geveild. Gemfields wilde geen prijsindicatie geven. De waarde van smaragd is veel moeilijker in te schatten dan van diamant. Tien procent van de opbrengst gaat in elk geval naar twee Zambiaanse dierenbeschermingsorganisaties, waarmee de exploitant van de mijn samenwerkt.

De edelsteen is gedoopt tot ,,Leeuwensmaragd''. Ongeslepen smaragden krijgen maar zelden een naam. Dat gebeurt alleen als ze zeer bijzonder zijn. Volgens Gemfields zijn er wereldwijd zo'n 24 bekend, de meesten met een gewicht van minder dan 1000 karaat.