Meghan en Boris Johnson gaan niet naar uitvaart prins Philip, Harry wel

VideoDe begrafenis van prins Philip, die de echtgenoot was van de Britse koningin Elizabeth, is zaterdag 17 april. Dat heeft Buckingham Palace bekendgemaakt.

Het wordt geen staatsbegrafenis, de prins wilde dat niet. Het publiek krijgt geen toegang. Om 15.00 uur Britse tijd zal er in het Verenigd Koninkrijk een minuut stilte worden gehouden om Philip te eren. Daarna vindt de uitvaartdienst plaats in St. George’s Chapel in Windsor Castle.

Hierbij zullen dertig gasten aanwezig zijn, in lijn met de Britse coronamaatregelen. Buckingham Palace benadrukt dat aanwezigen tijdens de dienst de maatregelen zullen naleven, wat betekent dat de koninklijke familie mondmaskers zal dragen. Premier Boris Johnson heeft aangekondigd niet naar de Windsor Castle te gaan, zodat in zijn plaats een extra lid van de koninklijke familie de uitvaart kan bijwonen. Koningin Elizabeth heeft een periode van nationale rouw afgekondigd tot aan aan de uitvaart. De koninklijke familie zelf zal een rouwperiode van twee weken in acht nemen.

Buckingham Palace bevestigt dat ook prins Harry, de kleinzoon van Philip, aanwezig zal zijn bij de begrafenis. Zijn vrouw Meghan Markle, die momenteel in verwachting is van hun tweede kind, blijft in de Verenigde Staten. Zij zou door haar arts zijn geadviseerd niet te reizen.

Philip is vrijdag op 99-jarige leeftijd overleden. Hij kampte al langere tijd met gezondheidsproblemen. Eerder dit jaar lag hij al enkele weken in het ziekenhuis vanwege een infectie.

Reactie prins Charles

Prins Charles, de Britse kroonprins, heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op het overlijden van zijn vader. Hij stond zaterdag kort de pers te woord voor zijn huis. Charles zei dat hij zijn dear papa enorm zal missen. Ook bedankte hij iedereen voor alle steunbetuigingen.

,,Ik wil in het bijzonder zeggen dat mijn vader de afgelopen 70 jaar een bijzondere en toegewijde dienst heeft bewezen aan de koningin, mijn familie, het hele land maar ook voor het hele Gemenebest”, zei Charles. ,,Zoals u zich kunt voorstellen, missen mijn familie en ik mijn vader enorm. Hij was een zeer geliefd en gewaardeerd figuur en ik denk dat hij diep geraakt zou zijn door het grote aantal mensen dat ons verlies en verdriet deelt”, aldus Charles, die een zwarte stropdas droeg als symbool van rouw.

Saluutschoten

In onder meer de steden Londen, Edinburgh, Cardiff, Belfast en Gibraltar klonken vanmiddag 41 saluutschoten vanwege zijn overlijden. De ceremonie duurde in totaal veertig minuten, waarbij iedere minuut een saluutschot werd gegeven. De eerste 21 schoten waren het traditionele eerbetoon bij speciale koninklijke gelegenheden, plus twintig extra schoten die bij bijzondere gelegenheden kunnen worden afgevuurd vanaf een koninklijke locatie. Ook marineschepen deden mee aan het eerbetoon aan de prins, die tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Britse marine diende.

Ondertussen is niet iedereen in het Verenigd Koninkrijk even gelukkig met de vele aandacht op televisie voor de overleden hertog van Edinburgh. De Britse staatsomroep BBC heeft inmiddels zoveel ergernis genoteerd over de aangepaste programmering dat er een speciaal klachtenformulier is opgesteld voor mensen die het allemaal ‘too much’ vinden. Sinds de bekendmaking van zijn dood is de programmering van de BBC drastisch aangepast. Er zijn naast documentaires over de prins, non-stop nieuwsspecials over zijn leven, alle BBC-presentatoren zijn zwart gekleed en op meerdere zenders is vaak hetzelfde tegelijk te zien. De omroep volgt daarmee precieze afspraken over de programmering bij de dood van een prominent lid van de Britse koninklijke familie, maar veel kijkers vinden dat kennelijk anno 2021 toch wat achterhaald. Vooral dat veel zenders hetzelfde uitzenden, valt slecht.

