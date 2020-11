Meisje (16) levend onder puin gehaald, al 79 doden na aardbeving Turkije

Opgepakte man na neerschie­ten ‘pater Nikos’ in Lyon vrijgela­ten

1 november De man die gisteren was aangehouden na het neerschieten van een geestelijke in de Zuid-Franse stad Lyon is vrijgelaten. Het parket meldde vandaag dat er geen bewijs is gevonden dat hij betrokken was bij het incident. Ook liet de gezondheidstoestand van de man niet toe dat hij nog langer werd vastgehouden.