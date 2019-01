Meisje (2) sluipt huis uit en vriest dood in tuin

Het was de buurman die de vreselijke ontdekking deed. Om 4.00 uur was hij al wakker geworden omdat zijn vriendin gehuil van een kind dacht te horen. Toen ze door het raam keken, zagen ze echter niets verdachts.



Drie uur later ging het stel de deur uit. ,,Plots zag ik bij de buren iets vreemds naast de trap liggen”, aldus Shane Rowe. ,,Ik hoopte nog dat het een pop was, maar het bleek het lichaam van een peuter te zijn. Mijn vriendin is als een gek op de deur van de ouders gaan kloppen.”



De moeder stormde naar buiten, sloeg een deken rond haar kind en belde de hulpdiensten. Het meisje droeg enkel een pyjama en had in die bittere vrieskou geen schijn van kans. ,,We waren te laat”, betreurt Rowe.



,,Het was vreselijke pech”, gaat de grootvader van Sofia verder. ,,Ze waren net dit weekend hier naar toe verhuisd. Mijn kleindochter kende de weg dus nog niet zo goed. De voordeur ging ook gemakkelijk open, ze hadden nog geen tijd gehad om goede sloten te plaatsen. We zullen helaas nooit weten wat er precies gebeurd is.”