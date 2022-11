Meisje (5) in ziekenhuis nadat ze alcohol drinkt op kermis

Met video Twee Nederlan­ders vast na nachtelij­ke explosie in Antwerpen

In de buurt van Breda zijn twee Nederlandse mannen van 22 en 27 jaar aangehouden in verband met een explosie in het Antwerpse district Wilrijk in België. Dat meldt het parket van Antwerpen. De mannen zaten in een auto met Nederlands kenteken die wegreed na de ontploffing, zo was te zien op camerabeelden.

3 november