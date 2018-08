Meisje (5) met dreadlocks mag van rechter toch naar school

Japanse overheids­in­stel­lin­gen sjoemelen met gehandicap­ten­cij­fers

10:12 Overheidsinstellingen in Japan sjoemelen op grote schaal met cijfers over gehandicapten die zij in dienst hebben. Na intern onderzoek concludeert de Japanse regering dat op papier twee keer zoveel gehandicapten aan het werk zijn dan werkelijk het geval is.