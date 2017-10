Melania haalt uit naar ex-vrouw van Donald Trump

Een opmerking van Ivana Trump, de ex-vrouw van de Amerikaanse president Trump, is bij de huidige vrouw van Donald Trump, Melania, in het verkeerde keelgat geschoten. Er is immers maar één First Lady.

Ivanka Trump grapte tijdens een interview met ABC News over haar nieuwe boek dat zij 'de first lady is'. De moeder van de drie oudste kinderen van Donald Trump, vertelde ABC dat zij een 'direct nummer' van het Witte Huis heeft. Ze stelde 'feitelijk de eerste vrouw van Trump te zijn. Ik ben de first lady, oké?', lachte ze. Uit het fragment is niet heel duidelijk op te maken op Ivana nu bedoelde dat ze de 'eerste vrouw van Donald Trump was', of dat ze grapte dat zij de échte First Lady is.

Melania reageerde via een woordvoerster geërgerd op die uitspraken. ,,Deze verklaring van een ex slaat duidelijk nergens op'', liet een zegsvrouw weten aan CNN. Ze stelde ook dat de huidige vrouw van Trump iets anders van plan is met haar titel, dan de ex-vrouw. 'Namelijk om kinderen te helpen, niet om boeken te verkopen'.

Ivana gaat in het interview over haar boek verder in op het gezinsleven met Donald Trump. Volgens haar was hij een lieve vader, maar was hij er vroeger niet voor het gezin. ,,Ik zorgde voor de kinderen, hij zat aan de telefoon deals te sluiten. Het is niet zo dat hij vroeger ooit met zijn kinderen naar het park ging."

Volgens Ivana raakte Trump pas geïnteresseerd in zijn kinderen toen ze 18 waren. ,,Toen kon hij een gesprek met ze voeren, en kon hij met ze over zaken praten." Donald en Ivana zijn naar eigen zeggen nog steeds bevriend. Ze spreken elkaar ongeveer een keer per twee weken.