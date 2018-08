Melbourne herdenkt omgekomen Gitta Scheenhouwer met fietstocht

Híer verstopte Jos Brech zich

14:11 In een hangmat, gespannen tussen twee bomen, naast een schommel en bij een kampvuur in de uitgestrekte bossen van centraal Catalonië verschool Jos Brech zich de laatste drie maanden. Eind mei klopte de Nederlander aan bij een commune waar yoga-retraites worden gehouden, diep verstopt in de heuvels rond het dorpje Castellterçol, op een uur rijden van Barcelona. Eerder zou hij in de bergen bij Terrassa, dichter bij Barcelona, hebben verbleven.