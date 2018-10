Meng neemt ontslag als directeur Interpol

De Chinees Meng Hongwei (64) heeft met onmiddellijk ingang ontslag genomen als directeur van Interpol. Dat heeft de internationale politieorganisatie op haar site bekendgemaakt. De Zuid-Koreaan Kim Jong-yang zal hem voorlopig vervangen. Tijdens de algemene vergadering in Dubai in november zullen de bij Interpol aangesloten landen een nieuwe baas kiezen voor de periode tot 2020.

Hongwei Meng vloog volgens Franse bronnen bijna twee weken geleden vanuit Stockholm naar China. Daar werd hij bij aankomst meegenomen voor ondervraging door de politie, meldde de South China Morning Post vrijdag. De Chinese waakhond tegen corruptie liet eerder vanavond weten dat Meng was opgepakt omdat de autoriteiten in China hem verdenken van wetsovertreding en een gerechtelijk onderzoek tegen hem openden.

'Anti-corruptiecampagne'

Meng was eerder een belangrijke figuur in de Chinese Communistische Partij en onderminister van Openbare Veiligheid in China. Gevreesd wordt dat hij het doelwit is geworden van de 'anti-corruptiecampagne' van de Chinese president Xi Jinping.

Volgens de officiële cijfers zijn er al anderhalf miljoen mensen vervolgd in het kader van de campagne waarvan critici beweren dat deze gebruikt wordt om politieke tegenstanders op te sluiten en monddood te maken. Zo verdwenen er in China de afgelopen tijd vaker regeringsfunctionarissen en andere kopstukken, soms voor maanden.

Bedreigingen

Mengs echtgenote bracht de Franse politie donderdagavond op de hoogte van de verontrustende verdwijning van haar echtgenoot, van wie sinds 25 september niets meer is vernomen. "Daarbij gaf ze aan recentelijk bedreigingen te hebben ontvangen via de telefoon en sociale media", aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Openbaar Ministerie in Lyon, waar meng met zijn gezin woont, opende vervolgens een onderzoek. Dat werd toevertrouwd aan de gerechtelijke politie, die ook instaat voor de veiligheid van mevrouw Meng.

De verdwijning van Meng verwondert het ministerie omdat volgens haar "een speciaal politie-apparaat werd geïnstalleerd" om de veiligheid van de Interpol-president te garanderen.

China

Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft China om uitleg gevraagd, maar de autoriteiten hebben vooralsnog 'geen duidelijkheid gegeven'.

Interpol laat over 'de beweerde verdwijning' slechts weten dat dit "een zaak is voor de relevante autoriteiten in zowel Frankrijk als China."

Kritiek

Het internationale hoofdkantoor van de internationale politiekoepel van 192 landen is gevestigd in Lyon. Daar woont ook Mengs gezin. Meng volgde in 2016 de toenmalige Franse Interpolchef Mireille Ballestrazzi op.

Sommige mensenrechtenorganisaties bekritiseerden destijds de benoeming van Meng, omdat zijn land drukdoende was Chinezen in het buitenland terug naar China te halen. Zo stelde Amnesty International dat de Volksrepubliek niet alleen voortvluchtige fraudeurs laat oppakken en terugsturen, maar ook om politieke redenen mensen terughaalt. Interpol zou zo meewerken aan het gedwongen repatriëren van vluchtelingen en dissidenten.