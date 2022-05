Menno Snel trekt zich terug als kandidaat voor Europese topbaan

Sensatie in Australië: oppositie wint verkiezin­gen, voor het eerst in tien jaar La­bor-regering

De Australische oppositiepartij Labor heeft de parlementsverkiezingen in het land gewonnen. Daarmee wordt de centrumlinkse Anthony Albanese de nieuwe premier. Hij neemt die positie over van de conservatieve Scott Morrison, die sinds 2018 premier van Australië was. Het is voor het eerst sinds bijna tien jaar dat het land weer een Labor-regering krijgt.

22 mei