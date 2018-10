'Mensen hebben honger en stelen eten'

Sulawesi, dat in de koloniale tijd Celebes heette, werd vorige week getroffen door een metershoge vloedgolf na een aardbeving. Het officiële dodental staat op ruim achthonderd, maar Rangi is bang dat er veel meer doden zijn gevallen. ,,Er is geen elektriciteit, mensen kunnen niet bellen. Uit veel gebieden hebben we nog geen informatie, alleen geruchten.''



Wat Rangi wel weet, is dat de situatie ,,verschrikkelijk'' is in de plaatsen Palu en Donggala. Ook dorpen langs de kust zijn volgens hem zwaar beschadigd.



Sulawesi heeft voedsel, elektriciteit, brandstof, drinkwater en dekens nodig, zegt Rangi. De Indonesische autoriteiten brengen hulpgoederen en materiaal naar Sulawesi, maar de inwoners vertrouwen daar volgens hem niet op. ,,We hopen niet op de regering, mensen hier doen het zelf.''