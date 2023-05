‘Mensen vinden het bangmakerij, maar ik durf niet uit te sluiten dat Poetin toch een nucleair wapen inzet’

‘Snelle reactie en strenge luchtverde­di­ging Moskou wijzen erop dat aanval in scène is gezet’

De aanval op het Kremlin is vermoedelijk in scène gezet door de Russische autoriteiten. Dat zegt de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War. Reden: het Russische volk opnieuw motiveren voor de oorlog met Oekraïne.