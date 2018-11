Merkel en Macron herdenken einde Wereldoorlog

Merkel bedankte Macron voor de uitnodiging om naar Compiègne te komen, de plaats waar in 1918 in een treincoupé de wapenstilstand werd gesloten. Het was de eerste keer sinds de oprichting van de Bondsrepubliek Duitsland dat een bondskanselier met de Franse president op deze beladen plek samen komt, zei ze vanavond in Parijs. Dat was een ,,symbolisch gebaar". ,,In die zin is deze dag niet alleen een herinnering, maar ook een aansporing.’’

Macron en Merkel onthulden twee stenen herdenkingsplaten in de buurt van Compiègne, die het belang uitdrukken van de Frans-Duitse verzoening ten dienste van Europa en de vrede. ,,Vandaag is er de wil om ,,al het mogelijke te doen om een ​​vreedzamere orde in de wereld te scheppen", zei Merkel, verwijzend naar een vredesforum waar ze morgen in Parijs zal spreken. ,,Maar er is nog veel werk aan de winkel.’’

Wereldoorlog-top