Merkel verliest zetels, maar blijft wel Bondskanselier

De Alternative für Deutschland (AfD) werd de grote verrassing van de verkiezingen met in totaal 12,6 procent van de stemmen. Dat bleek in de nacht van zondag op maandag nadat de uitslagen uit de 299 kiesdistricten waren geteld. De rechts-populistische AfD is daarmee de derde partij van Duitsland en komt daarmee voor het eerst in het Duitse parlement.