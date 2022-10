Merkwaardige beelden: motor rijdt zonder bestuurder over Antwerpse ring

Nieuwe staats­greep in Burkina Faso, tweede al dit jaar

Er is voor de tweede keer dit jaar een staatsgreep gepleegd in Burkina Faso. Legerkapitein Ibrahim Traore heeft de militaire leider Paul-Henri Damiba afgezet, de regering ontbonden en de grondwet opgeschort, zei hij in een verklaring die vrijdagavond op de nationale televisie is voorgelezen.

1 oktober