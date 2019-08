Met de bus naar Montenegro: elleboog op het stuur, bellen en toch niet botsen

Doe maar rustig aan. Haasten is niet nodig. Bussen in Albanië rijden zelden op tijd en vertrekken vaak pas als ze bijna vol zijn, hoor ik van medereizigers. Maar dat is een misrekening in hoofdstad Tirana. Op de route naar Kotor in Montenegro vertrekt de bus uitzonderlijk stipt, zo blijkt als ik het station op loop en de eerste tassen al worden ingeladen. Zou het komen doordat de busmaatschappij Old Town Travel niet Albanees is, maar de thuisbasis heeft in buurland Montenegro? Ze claimen de enige vervoerder te zijn met een directe verbinding vanuit Tirana naar dat land en verafschuwen de werkwijze van hun oosterburen waarbij de dienstregeling nooit is wat het lijkt, zo valt op te maken uit de tekst op hun website.