Met deze ‘Jezussneakers’ kun je op heilig water lopen

De makers hebben, zo stellen ze vol trots, ‘goddelijke schoenen’ gemaakt die ook nog verpakt zijn in een ‘mooie heilige doos’. Die is gesloten met een lakzegel van het Vaticaan en versierd met de afbeelding van een engel. Hoewel sneakergigant Nike nog niet heeft gereageerd op de niet officiële gymschoenen, heeft MSCHF (mischief, oftewel ondeugd) al aangekondigd er waarschijnlijk nog meer te gaan maken. Wanneer en waar die op de markt komen, is nog niet bepaald.

Het bedrijf zegt dat de schoenen ‘een knipoog’ en ‘een statement’ zijn. Volgens zegsman Daniel Greenberg, zo vertelde hij aan de New York Post, zijn de Jezussneakers een ludiek antwoord op een in zijn ogen absurde samenwerking die Adidas ooit had met een ijstheemerk. ,,We wilden laten zien hoe idioot deals tussen bepaalde bedrijven kunnen zijn. Daarom hebben we Nike aan Christus gelinkt. En het bleek nog te werken ook, want de schoenen werden een collectersitem en gingen weg voor een veelvoud van de prijs die we in gedachten hadden.”