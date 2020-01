Met zijn duim bepaalde SS-arts wie bleef leven en wie stierf

vijf vragen Je zou het bijna vergeten, maar in Libië woedt een burgeroor­log

11:15 De conflicten in Syrië en Irak, alsmede de ruzie tussen de VS en Iran, overschaduwen de burgeroorlog in Libië. De machtsstrijd dompelt het land in chaos. Rusland probeert nu te bemiddelen. Wat is er precies aan de hand? We leggen het uit in vijf vragen.