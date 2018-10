Meteoriet jarenlang gebruikt om staldeur tegen te houden

Een steen die werd gebruikt als deurstopper blijkt een heel waardevolle meteoriet te zijn. Mona Sirbescu, hoogleraar geologie aan de Central Michigan University in de VS, had meteen door dat ze iets bijzonders in handen had.

Sirbescu werkt al achttien jaar aan de universiteit van Michigan. Geregeld vragen mensen haar of een steen die ze hebben gevonden misschien een meteoriet is. ,,Achttien jaar lang was het antwoord altijd nee'', vertelt ze. ,,Maar nu wist ik dat het iets bijzonders was.''

Een man die anoniem wil blijven kwam naar de universiteit met een steen van 10 kilo. Hij was nieuwsgierig naar de waarde ervan toen afgelopen januari in Michigan een zoektocht werd gehouden naar een neergestorte meteoor.

Uitgegraven

De man bleek de meteoriet sinds 1988 in zijn bezit te hebben. Hij kreeg de steen erbij toen hij een boerderij kocht. Daar werd hij gebruikt om een staldeur open te houden.

Volgens de boer was het brok in de jaren 30 met een grote klap neergestort op het terrein. Toen hij en zijn vader de meteoriet uitgroeven, was hij nog steeds warm. De kinderen van de boer namen het stuk steen weleens mee naar school voor een spreekbeurt. Verder gebruikte hij hem als deurstopper.

Vroegste zonnestelsel

Uit onderzoek van de steen blijkt dat hij voor 88,5 procent uit ijzer bestaat en voor 11,5 procent uit Nikkel. ,,Dit is het waardevolste dat ik ooit in handen heb gehad, zowel in prijs als in wetenschappelijke waarde", aldus Sirbescu. ,,Het is een stukje van het vroegste zonnestelsel dat ons in de schoot viel."