Mexicaans politici-echtpaar komt om bij helikoptercrash

Kerstnacht-traditie: Amerikaans leger volgt de kerstman op tocht rond de wereld

4:45 De kerstman zet deze kerstnacht zijn reis rond de wereld voort en wordt daarbij op de voet gevolgd door het Amerikaanse leger. Zoals de traditie wil, monitort de NORAD, de militaire organisatie die waakt over het luchtruim in de VS en Canada, de route van de kerstman en zijn arrenslee met vliegende rendieren op 24 december.