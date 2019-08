Mexicaanse media boos om gebrekkige bescherming na moord op drie journalisten

Tiener duwt 6-jarig jongetje van tiende verdieping museum Tate Modern in Londen

4 augustus De autoriteiten in Londen hebben vanmiddag het wereldberoemde museum Tate Modern gesloten nadat een kind van de tiende verdieping naar beneden was gevallen of geduwd. Het slachtoffertje is in kritieke toestand en met onbekende verwondingen met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Britse media heeft de politie een 17-jarige tiener aangehouden die mogelijk betrokken was bij het ongeval. Het slachtoffer zou een jongetje van 6 jaar zijn.