'Mexicaanse misdaadjournalist gemarteld en onthoofd'

Een Mexicaanse journalist die schreef over de gewelddadige georganiseerde misdaad in zijn land is woensdag onthoofd teruggevonden, melden lokale media. De gruwelijke moord op de verslaggever staat niet op zichzelf. Mexico is een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten.

Het stoffelijk overschot van Julio Valdivia (44) werd samen met zijn motor aangetroffen in het afgelegen stadje Tezonapa in de deelstaat Veracruz. Valdivia gold als een beoefenaar van het nota roja-genre, een op sensatie gericht journalistiek genre dat in detail verhaalt over gewelddadige misdrijven en zeer populair is in Mexico.

Een collega van Valdivia bij de lokale krant Diario El Mundo in Veracruz zegt dat aanvankelijk werd vermoed dat de misdaadverslaggever door een trein was aangereden, maar dat heeft de openbaar aanklager inmiddels uitgesloten. ,,Valdivia is naast de rails gevonden, onthoofd en gemarteld’’, aldus de medewerker van de krant, die anoniem wenste te blijven.

Voor zover bekend is Valdivia al de vierde journalist die dit jaar in Mexico om het leven is gebracht. Vorig jaar vond ongeveer de helft van alle moorden op journalisten wereldwijd plaats in Mexico.

De journalist zou maanden geleden bedreigingen hebben ontvangen. Een lokale mediabeschermingsgroep genaamd CEAPP zegt in een verklaring dat Valdivia geen bescherming kreeg en ook niet had gemeld dat hij werd bedreigd. De groep eist opheldering van de autoriteiten over de moord. De deelstaatregering van Veracruz veroordeelt de moord.