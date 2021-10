Mexico maakt zich op voor Dia de los Muertos

Duizenden jaren

De Dag van de Doden wordt al duizenden jaren gevierd in Mexico. De oude culturen, zoals de Azteken vonden het rouwen om degenen die waren overleden respectloos. Ze zagen de dood als een tussenstap in het leven en betrokken de doden vaak nog in hun leven. Zo ontstond Dia de los Muertos. Door de eeuwen heen is het feest veranderd en valt het ook op Allerheiligen en Allerzielen. Ook de kleding en schmink zijn vooral de afgelopen jaren pas toegevoegd. Het plaatsen van bloemen en voedsel om de doden voor een paar dagen weer te verwelkomen, bestaat al wel lang. Maar bijvoorbeeld de grote optocht in Mexico-stad, is pas ontstaan sinds deze in de film James Bond: Spectre te zien was. Vorig jaar kon de grote optocht door de hoofdstad niet doorgaan, door Covid-19. Nu komen er langzaam reusachtige, kleurrijke schedels tevoorschijn in de straten. In de jaren voor corona kwamen er al snel miljoenen mensen af op het festijn.

Anders dan Halloween

Het eren van de doden maakt Dia de les Muertos anders dan Halloween, aangezien bij Halloween vooral gegriezeld wordt. Het feest is de afgelopen jaren meer om horror gaan draaien. Vroeger dacht men dat op Halloween ronddwalende geesten van zich lieten horen. Het enige wat daarvan over is gebleven is ‘trick or treat’.



Met Dia de les Muertos zie je ook veel skeletten op straat, maar die staan symbool voor ‘Catrina’. De Mexicaanse figuur die gebaseerd is op een Azteekse godin die ervoor zorgde dat de doden op een veilige manier naar de andere wereld kwamen.



Daarnaast is de figuur Catrina in 1910 verzonnen als figuur die de Mexicaanse elite bespotte. Het skelet in weelderige kleding moest laten zien dat mensen uiteindelijk allemaal te reduceren waren tot een skelet en daarom allemaal gelijk waren. Een jaar later brak de Mexicaanse revolutie uit.



Het festival wordt in Mexico-stad op 31 oktober afgetrapt en duurt tot 2 november.