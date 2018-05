MH17: Mogherini steunt Nederland

Belgische Nederlan­der (71) vergrijpt zich aan zwakbegaaf­de kleindoch­ter

13:39 Een 71-jarige in het Belgische Beringen woonachtige man van Nederlandse afkomst is, wegens het misbruiken van zijn zwakbegaafde kleindochter, tot drie jaar celstraf veroordeeld. Het meisje, dat bij de man inwoonde, werd misbruikt sinds ze 11 jaar was. ,,De beklaagde was één van de weinige mensen die ze vertrouwde'', sprak de rechter.