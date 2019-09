MH17-verdachte door Oekraïne overgedragen aan Rusland

update Na nacht van geweld in Hongkong willen demonstran­ten vandaag weer luchthaven bezetten

11:18 In Hongkong trekken demonstranten na een nacht van geweld vandaag wederom naar de internationale luchthaven. De politie is massaal in oproeruitrusting aanwezig op stations waar de treinen richting de luchthaven vertrekken. Ook worden passagiers op het vliegveld extra gecontroleerd. Hoewel de regering eerder deze week toegevingen deed, blijven de inwoners protesteren.