Michella overleeft Las Vegas, maar verliest huis door branden Californië

Toen ze vorig weekend eindelijk weer naar huis kon, kwam de tweede grote schok. De vlammen van de aanhoudende natuurbranden kwamen steeds dichter in de buurt van het huis in Santa Rose, Californië waar ze samen met haar ouders woont. ,,Ik belde mijn moeder en die schreeuwde in de telefoon: 'Het is op onze oprit!'"



Het huis ging bijna geheel in vlammen op. Michella: ,,De ene zondag rende ik voor kogels. Op die erna rende ik voor vuur." De Amerikaanse probeert er niet te veel aan te denken door zich op haar werk te storten. Ze weet echter goed dat ze het nog zal moeten verwerken: ,,Geloof me, dit gaat me raken. En het gaat me hard raken. Maar voor nu, moeten er vooral dingen gedaan worden. Met de rest zal ik later wel dealen."