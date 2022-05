Michelle Martin, ex-vrouw van Dutroux, vanaf deze zomer volledig vrij

Michelle Martin, de ex-vrouw van Marc Dutroux, komt deze zomer definitief op vrije voeten. Dan vervalt de proeftijd die gekoppeld was aan haar voorwaardelijke vrijlating in 2012. Martin heeft zich in die tien jaar aan alle voorwaarden gehouden die de rechtbank haar oplegde.

Martin werd in 2004 veroordeeld tot 30 jaar cel, onder meer omdat ze Julie en Melissa aan hun lot had overgelaten in de kelder van Marcinelle, waar de meisjes opgesloten waren. Ze gaf hen bijvoorbeeld geen eten terwijl Dutroux een tijd in de gevangenis zat. Toen hij terugkeerde, trof hij beide meisjes sterk verzwakt aan. Kort daarna stierven ze. Martin verklaarde dat ze een panische angst had voor haar man en daarom alles zomaar onderging.

De straf werd uitgesproken zonder tbs, een teken dat de jury haar een tweede kans wilde gunnen. Die kreeg ze op 31 juli 2012, de dag dat ze voorwaardelijk vrijgelaten werd. Ze had op dat moment zestien jaar achter de tralies doorgebracht. Veel te weinig, oordeelde de familie van de slachtoffers én een groot deel van de publieke opinie.

Bachelor in de rechten

Martin herpakte zich echter. Ze kon daarbij rekenen op meerdere uitgestoken handen uit de justitiewereld. De gepensioneerde rechter Suzanne Boonen hielp haar bij haar zoektocht naar een baan, haar collega Christian Panier ving haar op in zijn hoeve. Eerder had Martin ook al onderdak gevonden bij de nonnen in het klooster van Malonne. In 2020 studeerde ze via avondonderwijs af als bachelor in de rechten.

Binnenkort vallen nu dus de laatste voorwaarden weg. Martin zal zich dan niet meer op geregelde tijdstippen moeten melden bij justitie en ook geen toestemming meer moeten vragen om te verhuizen of op vakantie te gaan. Ze mag zich dan ook in gemeenten begeven waar slachtoffers of hun nabestaanden wonen.

20 euro per maand

Maandelijks zou Martin 20 euro ‘schadevergoeding’ storten op de rekening van Jean Lambrecks, de vader van de vermoorde Eefje. Tot meer is ze naar eigen zeggen niet in staat. Na de dood van haar moeder weigerde ze echter wel een grote erfenis, zodat het geld onmiddellijk naar haar kinderen ging.

,,Ik vind dat een heel normaal gebaar als moeder”, reageerde Panier drie jaar geleden in het blad Humo. ,,Moet ze haar eigen kinderen ook in de miserie storten, nadat ze die van anderen heeft laten lijden?‘’

