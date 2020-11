Michigan bevestigt winst Biden, Georgia begint morgen met hertelling stemmen

Michigan heeft officieel bevestigd dat Joe Biden de winnaar is van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in die staat. Hij versloeg president Donald Trump met 154.000 stemmen verschil. De verklaring uit Michigan is een nieuwe tegenslag voor de zittende president.

Trump probeert de uitslag in Michigan, net als in andere staten (Arizona, Wisconsin en Pennsylvania), om te buigen in zijn voordeel, in de hoop alsnog een meerderheid te krijgen en zo de zestien kiesmannen van de staat binnen te slepen.

Maar vandaag heeft de vierkoppige Board of State Canvassers, bestaande uit twee Republikeinen en twee Democraten, opnieuw het verlies van Trump in de staat bevestigd met een 3-0 stemming. Eén persoon onthield zich van stemming.

Het juridisch team van Trump reageerde op de bevestiging van de verkiezingsuitslag van de staat Michigan door te zeggen dat het door middel van rechtszaken zal blijven proberen om de verkiezingsuitslag de laten kantelen. Een van de juridisch adviseurs van de president noemde de bevestiging van de uitslag ‘simpelweg een procedurele stap’.

Georgia

In Georgia, waar Biden ook nipt de verkiezingen won, wordt morgen begonnen met het hertellen van de ruim 5 miljoen stemmen. Er is ruim een week voor uitgetrokken.

President Trump had om een ​​hertelling gevraagd om ervoor te zorgen dat elke wettelijke stem eerlijk wordt geteld, zo stellen zijn advocaten. Eerder verloren zij rechtszaken tegen de verkiezingsresultaten in Georgia. Trump kon een nieuwe telling aanvragen omdat het verschil tussen de kandidaten minder dan 0,5 procentpunt is.

De autoriteiten hadden eerder al de stemmen opnieuw geteld omdat Biden in Georgia een voorsprong behaalde van slechts zo’n 14.000 stemmen. Na zes dagen hertellen was Bidens voorsprong geslonken naar 12.670 stemmen, maar hij bleek dus nog wel steeds de winnaar.

Hoger beroep in Pennsylvania

In Pennsylvania gaat het campagneteam van Trump in hoger beroep om te voorkomen dat de staat zijn Democratische uitdager Joe Biden tot winnaar van de verkiezingen in die staat uitroept. Volgens de medewerkers van Trump heeft een lagere rechtbank de eerdere zaak ten onrechte van de hand gewezen zonder uitgebreid naar de claims van de Trump-campagne te kijken.

De Trump-campagne stelt dat de president geen kans heeft gekregen om voldoende te procederen vanwege de ‘ernstige en goed onderbouwde claims’ van verkiezingsfraude door de Democraten. Trump beweert vooralsnog zonder bewijs dat er ten onrechte tienduizenden briefstemmen met gebreken in Pennsylvania zijn meegeteld om Biden aan de overwinning te helpen.

Maandag is de deadline voor districten in Pennsylvania om hun uitslagen te overhandigen aan de minister van Binnenlandse Zaken van de staat, Kathy Boockvar. Naar verwachting zullen enkele die deadline niet halen. Boockvar heeft eerder kenbaar gemaakt dat zij de verkiezingsuitslag van haar staat deze week officieel wil bevestigen.

Een federale rechtbank oordeelde zaterdag dat de rechtszaak van de Trump-campagne juridisch rammelt en dat hij ‘niet de autoriteit heeft om het stemrecht van ook maar één persoon af te nemen, laat staan van miljoenen burgers'. De Trump-campagne wilde een lijst aan aanklachten die eerder waren ingetrokken opnieuw indienen, maar ook daar zette de federale rechter een streep door.

De zaak in hoger beroep draai met name op die laatste weigering. Als Trump de zaak verliest, kan hij het hoger opzoeken bij het federaal Hooggerechtshof. Trump weigert zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen van 3 november toe te geven. Hij zegt dat er is gefraudeerd, zonder met bewijzen te komen. Met zijn houding dwarsboomt hij een soepele machtsoverdracht.