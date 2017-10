Mick Jagger zingt Heb je even voor mij van Frans Bauer

Rolling Stones-zanger Mick Jagger heeft op een passende manier afscheid genomen van Nederland. Op zijn Instagram plaatste de Britse superster een filmpje waarop hij Heb je even voor mij van Frans Bauer zingt. Mick Jagger was in Nederland vanwege zijn concert met de Rolling Stones in de Gelredome.