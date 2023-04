Mickey Mouse gaat gevecht aan met ‘Trump-rivaal’ Ron DeSantis

Het bedrijf bestrijdt de gronden waarop de gouverneur een einde maakte aan de bijzondere en voordelige status van het bedrijf in zijn staat. De Amerikaanse pers smult al van een gevecht tussen Mickey Mouse en de vermoedelijk toekomstige presidentskandidaat.

Volgens de lokale krant Miami Herald dreigt er een lange juridische strijd tussen een van de grootste werkgevers van de staat Florida en de ambitieuze gouverneur. Ingewijden melden dat DeSantis volgende maand zijn kandidatuur voor de Republikeinse presidentiële nominatie aankondigt. Zijn rivalen, onder wie Donald Trump, volgen dat met argusogen, want DeSantis wordt gezien als een zeer serieuze opponent.

Het nieuws dat Disney een rechtszaak was begonnen tegen DeSantis werd dan ook direct opgepakt door een van de andere rivalen voor het Witte Huis, voormalig gouverneur van South Carolina Nikki Haley. Net als menig partijgenoot vindt zij DeSantis onverstandig omdat hij ingaat tegen het ‘pro-business-beleid’ van de partij. ,,Mijn thuisstaat zal graag 70.000 banen accepteren als Disney Florida wil verlaten”, liet ze weten.

Gevangenis naast Disney World

De ruzie tussen DeSantis en Disney begon vorig jaar toen het bedrijf zijn wetsvoorstel aan de kaak stelde over het aan banden leggen van onderwijs over seksuele geaardheid en genderidentiteit op basisscholen in Florida. DeSantis was van dat commentaar niet gediend en dreigde een gevangenis naast Disney World te zullen bouwen, wat uiteraard slecht is voor het imago van het bedrijf. Of misschien gaf hij wel een bouwvergunning aan een concurrerend pretpark, voegde DeSantis er nog aan toe.

In de zaak die Disney nu heeft aangespannen wordt DeSantis beschuldigd van onrechtmatig gebruik van overheidsbeleid ‘om een ​​bedrijf te straffen voor het uitoefenen van zijn vrijheid van meningsuiting’. Want te midden van het geruzie besloot DeSantis plots ook om Disney allerlei fiscale en nieuwbouwvoordelen te ontnemen.

Volledig scherm Gouverneur en bijna-presidentskandidaat Ron DeSantis. © REUTERS

Fanaticus

Republikeinse tegenstanders van Ron DeSantis – waaronder Donald Trump – gaan zeker gebruikmaken van dit geschil om DeSantis af te schilderen als een soort fanaticus die vastbesloten is een privébedrijf te straffen voor zijn verzet tegen een van zijn pronkwetten, namelijk het verbieden van onderwijs over seksuele geaardheid. Een van de belangrijkste en ook door hem uitgesproken aspecten van zijn campagne is zijn wens om zogenaamde ‘woke’ bedrijven aan te vallen. Maar als hij zijn grote woorden moet intrekken zal dat zijn kandidatuur verzwakken, zo wordt door verschillende commentatoren gesteld.

‘Ik vraag me af of de bewoners van Florida, die DeSantis minder dan een jaar geleden herkozen hebben, echt het geld van de belastingbetaler willen uitgeven aan de strijd tegen de grootste werkgever van het land’, schrijft de commentator van The Los Angeles Times. Achter Mickey Mouse aangaan blijft een lastige zaak, stelt The New York Times. ‘Merken van dezelfde status als Disney en met dezelfde culturele invloed hebben aanvallen in het verleden met weinig schrammen overleefd.’

