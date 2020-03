Microbioloog: ‘Afrikaanse landen moeten zich nú voorbereiden op corona, anders dreigt catastrofe’

Wie naar de wereldkaart kijkt waarop het aantal coronabesmettingen wordt bijgehouden, ziet vooral dikke rode punten op het noordelijk halfrond. Waar Europa en Noord-Amerika al dagen, zo niet weken, in lockdown zijn, is het aantal besmettingen en slachtoffers in Afrika en Zuid-Amerika nog relatief laag. ,,Maar ik maak me ernstige zorgen over wat er kan gebeuren als het virus straks echt gaat rondwaren in een land dat een zwak gezondheidssysteem heeft, of in een vluchtelingenkamp - dan kunnen de gevolgen echt rampzalig zijn”, zegt Joost Hopman, arts-microbioloog en medisch-directeur van het Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboudumc). In 2014 en 2015 was hij namens de WHO (de Wereldgezondheidsorganisatie) in Sierra Leone betrokken bij de bestrijding van de ebola-uitbraak.