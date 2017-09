Migranten proberen EU in te komen via via Zwarte Zee

Het eerste schip werd aan de Turkse autoriteiten overgedragen. De Roemeense autoriteiten ontfermden zich over het andere schip. Aan boord werden 40 mannen, 21 vrouwen en 36 kinderen geteld, afkomstig uit Irak en Iran. Beide vaartuigen zaten volgens de Roemeense kustwacht tjokvol. Of ook mensensmokkelaars werden aangehouden, was onduidelijk.



Sinds enkele weken lijken steeds meer migranten de oversteek over de Zwarte Zee van Turkije naar Roemenië te wagen. In augustus onderschepte de kustwacht twee schepen met in totaal 162 migranten aan boord, op 3 september volgde een derde met 87 opvarenden.