Migranten verdwijnen uit vliegtuig na noodlanding in Spanje wegens ‘bevalling’

UpdateEen twintigtal migranten is woensdagmorgen verdwenen uit een vliegtuig dat om ‘medische redenen’ een noodlanding had gemaakt op de luchthaven van Barcelona. De politie wist 14 van de 28 gevluchte personen daarna te onderscheppen. Alles wijst volgens Spaanse media op een vooraf geplande actie, net als een jaar geleden op Mallorca.

Het toestel van de Turkse luchtvaartmaatschappij Pegasus was met 228 passagiers onderweg van Casablanca in Marokko naar het Turkse Istanboel. Omstreeks 04.30 uur landde het wegens een ‘medisch noodgeval’ op luchthaven El Prat, in Barcelona. Een vrouw die ongeveer vijf maanden zwanger was, zou op het punt staan te bevallen. Op het moment dat een medisch team bezig was de vrouw van boord te halen, gingen 28 medepassagiers er volgens de politie vandoor.

De helft kon al vrij snel worden onderschept door politiemensen die het medisch team op het platform begeleidden conform de voorschriften. Bij vijf van de veertien gebeurde dit toen ze uit vrije wil terugkeerden naar het toestel. De gezagvoerder gaf hen toestemming om weer plaats te nemen aan boord. Naar de overige veertien gevluchten, die vermoedelijk illegaal Spanje proberen binnen te komen, wordt nog gezocht. Een automobilist meldde omstreeks 05.30 uur dat hij had gezien hoe een groep mensen de nabijgelegen C-31 overstak en probeerde om voertuigen te doen stoppen, verklaarden politiebronnen aan El País.

De zwangere vrouw werd onderzocht in het ziekenhuis Sant Joan de Déu in Barcelona. Daarbij werden geen aanwijzingen gevonden dat ze op het punt stond te bevallen, meldt de krant op basis van bronnen binnen de regering van de autonome Spaanse regio. De vrouw, van wie geen persoonsgegevens bekend zijn gemaakt, werd gearresteerd wegens verstoring van de openbare orde. Ze wordt ervan beschuldigd te hebben geveinsd dat ze op het punt stond te bevallen.

Voor zowel de vrouw als de elf mannen die niet uit vrije wil terugkeerden naar het vliegtuig, is een terugkeerprocedure begonnen naar hun land van herkomst. Hun nationaliteiten zijn niet bekendgemaakt.

Grote gelijkenissen met vorig jaar

Het naar alle waarschijnlijkheid vooraf georganiseerde incident vertoont grote gelijkenissen met de vlucht van 24 migranten uit een vliegtuig van Air Arabia Maroc, in november vorig jaar op de luchthaven van Palma de Mallorca. Het toestel, eveneens onderweg van Casablanca naar Istanboel, had een noodlanding gemaakt nadat een Marokkaanse passagier ogenschijnlijk een aanval had gekregen als gevolg van suikerziekte. Terwijl een ambulance het vliegtuig naderde om de zieke passagier op te halen, zagen 23 medepassagiers hun kans schoon het toestel te verlaten. De patiënt en iemand die hem begeleidde, gingen ervandoor bij aankomst in het ziekenhuis.

De politie wist 21 van de 25 mannen - Marokkanen en één Palestijn - weer op te sporen en in te rekenen. Ze werden beschuldigd van openbare ordeverstoring, illegale binnenkomst in Spanje en opruiing. Voor dat laatste, waarbij ze een commercieel vliegtuig omleidden en dwongen een noodlanding te maken, hangt hen een gevangenisstraf van ruim 10 jaar boven het hoofd.

Wetswijziging

Dat zou binnenkort wel eens kunnen veranderen, vanwege een op handen zijnde hervorming van het Spaanse wetboek van Strafrecht. Daarbij wordt ‘opruiing’ geschrapt en komt de zwaarste beschuldiging aan het adres van de verdachten te vervallen. Vooruitlopend daarop eisen hun advocaten de vrijlating van hun cliënten, meldde El Mundo zondag. De 21 mannen zitten nog altijd in voorlopige hechtenis in afwachting van hun rechtszaak. De strafrechthervorming kan voor de rechtbank aanleiding zijn de situatie te heroverwegen.

‘Zij zijn de enigen die in Spanje in voorarrest zitten wegens opruiing’, zei de advocaat van Hamza E. tegen de Spaanse krant. Er is volgens hem geen draagvlak meer om zijn cliënt (en die van zijn confraters) gevangen te houden en te veroordelen. ‘Zeker als men er rekening mee houdt dat hij geen strafblad heeft.’

De Spaanse regering wil de strafrechthervorming voor Kerstmis bekrachtigen. Dan komt ‘verzwaarde ordeverstoring’ in de plaats van ‘opruiing’ en worden de straffen tot een derde verlaagd.

