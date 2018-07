Milieu-baas VS neemt ontslag na schandalen

Ets van Rembrandt geveild voor 3 miljoen euro

22:29 Een beroemde ets van Rembrandt is bij veilinghuis Christie's in Londen voor omgerekend 3 miljoen euro van eigenaar veranderd. Het gaat om een versie van Ecce Homo. Daarop beeldde de Hollandse meester uit de 17e eeuw het Bijbelverhaal af over Pontius Pilatus die het volk van Jeruzalem laat beslissen of Jezus geëxecuteerd of gespaard moet worden.