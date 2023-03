Militairen helpen bij sneeuwstorm op Mallorca

Leider protesten Paramaribo weer vrijgela­ten

De leider van het protest in Paramaribo, Stephano ‘Pakittow’ Biervliet, is maandagavond vrijgelaten. De Surinaamse nieuwssite Waterkant meldt dat de autoriteiten hem rond 20.00 uur (lokale tijd) lieten gaan. Of hij nog wel verdachte is in de zaak die tegen hem diende, is onduidelijk.