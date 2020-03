Miljardair Bloomberg stapt uit Democratische voorverkiezingen VS en steunt Joe Biden

De vroegere burgemeester van New York was er niet in geslaagd democratische kiezers te overtuigen dat hij de beste keuze was om president Donald Trump te verslaan, ondanks recorduitgaven - die hij uit eigen zak betaalde - van meer dan een half miljard dollar. Zo gaf hij miljoenen uit aan een reclamefilmpje tegen president Donald Trump dat op televisie werd uitgezonden tijdens de Super Bowl.



Bloomberg steunt nu Biden, liet hij vandaag weten. Joe Biden herrees gisteren uit de politieke dood. Hij won op ‘superdinsdag’ de Amerikaanse voorverkiezingen in een reeks staten en loopt nu voor op Bernie Sanders, de andere voornaamste Democratische presidentskandidaat.