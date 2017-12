Miljoen mensen in gevarenzone oprukkende vuurzee in Californië

De vuurzee, die in de boeken staat als Thomas Fire, heeft tot dusver bijna 950 vierkante kilometer in districten Ventura en Santa Barbara in de as gelegd; 900 panden zijn verwoest, waarvan 690 woningen. En het einde is nog niet in zicht. De verwachting is dat de beroerde omstandigheden de komende dagen niet beter worden. Het blijft waaien en de luchtvochtigheid is zeker tot donderdag extreem laag.