Miljoenen Chinezen ‘vieren’ Dag van de Arbeid, duizenden mensen protesteren wereldwijd

Wereldwijd staan veel landen stil bij de Dag van de Arbeid, terwijl deze dag in Nederland vrij stilletjes voorbij gaat. In veel Europese landen zijn vandaag duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren. In China is het een evenement dat maar liefst vijf dagen duurt.

Maar wat is de ‘Dag van de Arbeid’ eigenlijk precies? De naam geeft natuurlijk al veel weg: het is de dag waarop het werk van de arbeidersklasse in de schijnwerper wordt gezet en waarop tegelijkertijd wordt aangehaakt bij de internationale arbeidersbeweging. De Dag van de Arbeid is aan het einde van de negentiende eeuw in het leven geroepen.

Uit recent onderzoek van Nationale Vacaturebank, uitgevoerd in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht onder ruim duizend respondenten, blijkt dat ruim de helft (52 procent) van de ondervraagden vindt dat 1 mei in het teken zou moeten staan van gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Slechts 5 procent vindt het nog belangrijk dat de 8-urige werkdag gevierd wordt.

Protesten

In andere landen wordt de Dag van de Arbeid grootser aangepakt. In Franse steden zijn zaterdag duizenden mensen de straat opgegaan voor ‘1 mei-protesten’. Betogers uitten ondanks nationale coronamaatregelen hun onvrede over onder meer de overheidsplannen om werkloosheidsuitkeringen aan te passen. In het hele land waren ruim driehonderd demonstraties gepland, onder meer in Parijs, Lyon, Nantes, Lille en Toulouse.

De ‘1 mei-protesten’ werden ook bijgewoond door de linkse politicus Jean-Luc Melenchon en de rechtse troef Marine le Pen, die beiden president Emmanuel Macron hopen te verslaan bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

Ook in België, Duitsland, Kenia en veel andere landen over de hele wereld vinden er protesten plaats. Duizenden mensen zijn de straat opgegaan om aandacht te vragen voor de zwakste leden van de samenleving, die door de coronapandemie extra hard worden getroffen.

Volledig scherm 1 mei-protesten in Parijs, Frankrijk. © EPA

Volledig scherm In Berlijn demonstreren mensen op de fiets tijdens de Dag van de Arbeid. © Annette Riedl/dpa

Volledig scherm 1 mei-protest in Kenia. © AFP

Feestweek in China

In China reizen zaterdag miljoenen mensen door het land om de Dag van de Arbeid te vieren. Mensen bezoeken toeristische trekpleisters, eten in restaurants en brengen een bezoekje aan hun familie. De op een na grootste economie van de wereld verwacht tijdens de Dag van de Arbeid, die in China vijf dagen duurt, ongeveer 265 miljoen reizen met de auto, trein en boot. Die cijfers komen weer in de buurt van de getallen uit 2019, voordat het land midden in de coronacrisis zat.

Volledig scherm Mensen in Wuhan, China, genieten van een optreden ter gelegenheid van de Dag van de Arbeid. © REUTERS

