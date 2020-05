‘Miljoenen kindhuwelijken door coronacrisis’

Vorige maand waarschuwde ook het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) dat (potentiële) slachtoffers uit beeld dreigen te raken door de coronacrisis. Nu jongeren lange tijd niet meer naar school gaan en hulpverleners thuiswerken, vreest het LKHA dat de komende tijd huwelijken ‘met de handschoen’ worden gesloten. Een huwelijk vindt dan op afstand plaats zonder dat de bruid of bruidegom fysiek aanwezig is.



,,In de huidige situatie loopt de spanning in gezinnen snel op’’, stelt manager Diny Flierman. ,,Opvoedproblemen die al eerder onder de oppervlakte speelden, worden nu zichtbaar. Ouders kunnen een gedwongen huwelijk zien als oplossing voor de problemen met hun zoon of dochter, bijvoorbeeld wanneer ze vinden dat hun kind online te vrij omgaat met leeftijdsgenoten.’’



Docenten en hulpverleners hebben minder zicht op deze families, omdat ze meer thuiswerken. Flierman: ,,Voor de omgeving is het een stuk lastiger om signalen van huwelijksdwang en achterlating te herkennen. Dat baart ons grote zorgen.’’